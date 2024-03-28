Один поступок жениха заставил девушку уйти со свадьбы

Пользовательница Reddit с ником Sad-Situation-5363 рассказала историю о том, как ушла с собственной свадьбы из-за одного поступка жениха. Девушка отметила, что после случившегося заблокировала бывшего возлюбленного.

Рассказчица уточнила, что событие, которое она описала, произошло около пяти лет назад. Жених девушки сделал ей предложение, и пара начала планировать свадьбу. По словам героини истории, у нее были хорошие отношения не только с возлюбленным, но и его семьей и матерью.

Однако в день свадьбы жених героини не пришел на церемонию. По словам девушки, она ждала своего возлюбленного два часа. «Мне позвонили и сказали, что он струсил и не хочет жениться. Он хотел получить от жизни больше, прежде чем быть связанным узами брака», — рассказала пользовательница. Героиня истории ушла со своей свадьбы и отказалась от поддержки гостей торжества. Позднее она прекратила общение с возлюбленным, заблокировав его.

Также автор поста призналась, что в этот же день занялась сексом со старым школьным другом. Она добавила, что недавно бывший жених связался с ней и упрекнул ее в том, что она решилась на секс с другим мужчиной в день их свадьбы.

В комментариях пользователи осудили бывшего жениха за то, что он оставил невесту в день торжества. «Если бы он хотел, чтобы ты была ему верна, он бы не оставил тебя у алтаря. В этой ситуации он не имеет права голоса», «Брачная ночь наступает только тогда, когда вы женитесь. А он бросил тебя во время свадьбы», — высказались они.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как ушла со свадьбы после тоста своей матери. По словам рассказчицы, мать сделала поздравительное видео, вставив в него фотографии, которые невеста просила никому не показывать.