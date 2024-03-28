Отставку секретаря СНБО связали с оскорблениями в адрес Китая

Дудчак: секретаря СНБО Данилова уволили после оскорбления в адрес Ли Хуэя

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что отставка секретаря СНБО Алексея Данилова связана с оскорблениями в адрес Китая. Об этом сообщает ТАСС.

20 марта Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, намеренно исказив его имя и переведя в область обсценной лексики.

«Его убрали, возможно, в том числе и потому, что непозволительно чиновникам — даже на Украине, даже отмороженным — ругаться грязными словами в отношении стран, от которых Украина зависит», — заявил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.