Овечкин поддержал пострадавшего при теракте в «Крокусе» восьмилетнего хоккеиста

Овечкин записал видео для пострадавшего при теракте восьмилетнего хоккеиста

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин записал для юного спортсмена видеообращение. «Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину», — сказал он и пожелал мальчику скорейшего выздоровления и возвращения на лед.

Ранее отец мальчика Игорь Толпыкин поделился, что ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов» и другие команды поддержали семью. Также видеообращение записал форвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Евгений Кузнецов.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. Скрываясь с места преступления на автомобиле, они сбили Илью Толпыкина и задели его отца, мать и 11-летнюю сестру. Мальчик находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами ключицы и бедра.