Парламент Молдавии почтил память жертв теракта в «Крокусе» минутой молчания

В парламенте Молдавии осудили теракт в «Крокусе» и объявили минуту молчания

В парламенте Молдавии объявили минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Решительно осуждаем террористическую атаку в Москве и выражаем соболезнования всем семьям погибших. Коллеги, предлагаю почтить память минутой молчания», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Он также добавил, что, по предварительным данным Министерства иностранных дел страны, в списке жертв есть «гражданка с левого берега Днестра», то есть гражданка непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула Кишинев в затягивании с осуждением теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. По ее словам, власти Молдавии «буквально выдавили» из себя скупые слова. Представитель внешнеполитического ведомства РФ также отметила, что это произошло лишь после осуждения со стороны оппозиции и русскоязычных граждан.