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14:40, 28 марта 2024Культура

Певица Слава вступилась за устроившего дебош звезду «Слова пацана»

Певица Слава заявила, что устроивший дебош Кологривый «словил звездную болезнь»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вступилась за актера и звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого, который устроил дебош и укусил официантку в новосибирском баре. Своим мнением она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница заявила, что артист «словил звездную болезнь», а также назвала его актером от бога. Слава призналась, что считает правильным простить звезду сериала. Также она сравнила поступки Кологривого с теми, которые сама совершала в прошлом.

Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни, а из-за истории после пластических операций, когда мне было максимально тяжело и приходилось снимать стресс алкоголем...

Славапевица

Она предположила, что сейчас актеру стыдно за свои поступки и слова, как когда-то было стыдно и ей. Слава также назвала артиста хорошим человеком и призвала дать ему шанс сыграть политика Владимира Жириновского в биографической картине. По ее словам, лучше, чем Кологривый, основателя ЛДПР не сможет сыграть никто.

Незадолго до этого Александр Баранов, режиссер биографического фильма о Жириновском, отреагировал на новость о том, что Кологривого лишили роли из-за дебоша в баре.

В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

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      Анастасия Астахова
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