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04:15, 28 марта 2024Ценности

Платье случайно обнажило грудь телезвезды на публике

Кадр: Daily Mail

Живущая в Сиднее телезвезда и диетолог Сара Меса оконфузилась на публике из-за наряда. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя участница австралийского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) отправилась на вечеринку радио Nova. Для мероприятия она выбрала облегающее лиловое платье из прозрачной ткани с лямкой на шее, которая перекрещивалась в области ключиц и скрывала грудь знаменитости.

Однако на камеры папарацци попал момент, когда часть лямки случайно сдвинулась и обнажила бюст девушки. Впоследствии звезда заметила это и устранила неисправность гардероба.

В январе британская телеведущая Оливия Эттвуд появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. 32-летняя бывшая звезда реалити Love Island прошла по улицам города в прозрачном корсете черного цвета.

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      Карина Черных
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