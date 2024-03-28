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03:10, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Пленные бойцы ВСУ рассказали о хитрости Запада для их выдачи из России

DW: Венгрия запрещает спасенным из плена РФ украинцам возвращаться на родину

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о хитрости Запада, на который власти пошли, чтобы Россия выдала им украинцев. По их словам, Будапешт вывез группу из 11 человек под предлогом, что они являются этническими венграми, хотя это не так, пишет Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

«Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей», — уточнил один из собеседников издания. По его словам, только один человек из всей группы является этническим венгром. Остальных заставили так сказать под предлогом, что для них это единственная гарантия оказаться в Европе.

Пленных доставили в Будапешт, поселили в гостиницу и попросили не гулять по городу, пока не будет оформлен их статус беженцев. При этом двое украинских военнослужащих утверждают, что Венгрия запретила им возвращаться на родину до окончания спецоперации (СВО). В противном случае, «таких освобождений больше не произойдет».

В результате пять человек из группы спасенных попросили помощи у посольства Украины в Будапеште, чтобы вернуться в свою страну. Им помогли с документами и предоставили дипломатический транспорт для сопровождения через границу.

После этого инцидента, как утверждает экс-представительница уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши, с тех пор передача Россией в Венгрию военнопленных из зоны украинского конфликта не повторялась.

Ранее священник Олег, служащий в колонии для военнопленных, рассказал, что украинские военные, попавшие в плен, не желают идти на обмен из страха за свою жизнь. Они опасаются, что их снова отправят в зону боевых действий.

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      Александра Синицына
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