Полковник раскрыл значение перехвата уникального украинского крыла-камикадзе

Полковник в отставке Матвийчук: перехват крыла-камикадзе ВСУ поможет его сбивать

Перехват Вооруженными силами (ВС) России уникального украинского крыла-камикадзе поможет в будущем ограничить работу таких аппаратов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил значение дрона в руках российских военных.

По словам специалиста, Киев испытывает проблемы с финансированием. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аппараты, изготовленное кустарным способом.

«Крыло это состоит из полипропилена и пластика. Поэтому радиолокационной станции его тяжело увидеть. Нам получение крыла-камикадзе поможет. Дело в том, что в любом случае какие-то электронные металлические наполнения в этом изобретении есть. Конечно же, наши инженеры подумают, как сделать так, чтобы они не работали, когда буду подлетать к нашему переднему краю обороны», — объяснил Матвийчук.

Ранее российские военнослужащие в Луганской народной республике (ЛНР) заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе, изготовленное кустарным способом. Беспилотник использовался для ударов по Белгороду и близлежащим нефтеперерабатывающим заводам. Для навигации аппарат использовал американский датчик GPS. В качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит. Необычный беспилотник планируют передать специалистам на изучение.