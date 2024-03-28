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03:31, 28 марта 2024Из жизни

Порномодель потеряла волосы из-за рака и сохранила свою популярность

Миа Ричардсон

Миа Ричардсон. Фото: Mya Richardson

Порномодель из США стала лысой из-за рака, но продолжила зарабатывать, создавая порноконтент. Об этом пишет Aol.

21-летняя Миа Ричардсон с детства испытывала боли в области левого бока, но врачи всегда говорили ей, что дискомфорт связан с неправильным положением костей. Однако со временем боль начала усиливаться, и девушка ощутила в этой зоне шишку. Она пошла к врачу, думая, что это киста, но оказалось, что у нее развилась раковая опухоль — веретеноклеточная саркома.

До диагноза Ричардсон зарабатывала деньги, создавая эротический контент для платформы OnlyFans. Ее доход составлял примерно 80 тысяч долларов (примерно 7,4 миллиона рублей) в год. Когда девушка прошла четыре этапа химиотерапии и 25 сеансов радиотерапии, чтобы остановить распространение метастазов в легких, она стала терять волосы. Ричардсон пришлось побриться налысо, и она очень боялось, что ее популярность после этого упадет.

Однако такого не произошло. «Мужчинам нравится лысая голова. Мне пришло много восторженных отзывов после первого видео без парика. У меня рак, но я по-прежнему сексуальна», — рассказала Ричардсон. Доходы девушки также остались на прежнем уровне, что позволяет ей обеспечивать семью и платить за лечение. В марте ей предстоит операция по удалению основной опухоли.

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