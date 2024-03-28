Появились подробности об упавшем беспилотнике в Подмосковье

Mash: упавшим в подмосковном Шарапово БПЛА оказался украинский дрон R-15

Упавшим неподалеку от подмосковного села Шарапово беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) оказался украинский дрон R-15. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По сведениям издания, дальность его действия может достигать до 700 километров. Боевая нагрузка устройства составляет три килограмма.

Эксперты начали выяснять, как беспилотник оказался в парке в Московской области. Предположитель, его запускали для выявления систем российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

28 марта стало известно, что в селе Шарапово под Москвой упал беспилотник самолетного типа.

На распространенных в средствах массовой информации фотографиях в головной части дрона были видны мотки проводов. К месту обнаружения обломков выехали экстренные службы.

Власти Подмосковья ситуацию пока не комментировали.