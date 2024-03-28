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12:19, 28 марта 2024Россия

Стало известно об упавшем в Подмосковье беспилотнике

«112»: в селе Шарапово Московской области упал беспилотник самолетного типа

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В селе Шарапово Московской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно из публикации, БПЛА, возможно, упал еще несколько дней назад, однако местные жители нашли его лишь сегодня, 28 марта.

На опубликованной изданием фотографии с места обнаружения дрона у БПЛА не видно ни технической маркировки, ни украинских опознавательных знаков. В головной части дрона — мотки проводов. Авторы «112» предположили, что БПЛА может иметь «боевую часть», из-за чего на месте уже работают экстренные службы.

Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон врезался в административное здание. По данным чиновника, пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки.

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      Марк Леонов
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