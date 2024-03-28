Зеленский призвал активнее развивать Службу внешней разведки Украины

Зеленский призвал найти средства на развитие Службы внешней разведки Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству и министерству финансов изыскать средства на развитие Службы внешней разведки (СВР). Об этом говорится на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Как указал глава государства, на фоне угрозы дефицита средств на социальные нужды, включая выплаты пенсий, Киев должен найти деньги для ведомства. Он отметил, что СВР необходимо стать еще более активной. Зеленский добавил, что надежная работа такой организации не может быть дешевой.

«Нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский официально представил нового главу СВР Олега Иващенко. Предыдущий глава разведки Александр Литвиненко занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.