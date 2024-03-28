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23:47, 28 марта 2024Бывший СССР

Зеленский призвал активнее развивать Службу внешней разведки Украины

Зеленский призвал найти средства на развитие Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству и министерству финансов изыскать средства на развитие Службы внешней разведки (СВР). Об этом говорится на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Как указал глава государства, на фоне угрозы дефицита средств на социальные нужды, включая выплаты пенсий, Киев должен найти деньги для ведомства. Он отметил, что СВР необходимо стать еще более активной. Зеленский добавил, что надежная работа такой организации не может быть дешевой.

«Нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский официально представил нового главу СВР Олега Иващенко. Предыдущий глава разведки Александр Литвиненко занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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      Марина Совина
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