Житель Челябинской области поставил рекорд по жиму штанги на 68-м году жизни

На Урале 68-летний пенсионер установил рекорд России по жиму штанги

Пенсионер из Челябинской области поставил рекорд России по жиму штанги на 68 году жизни. Об этом сообщается на сайте «Вести Южный Урал».

Уточняется, что житель города Аши Александр Рябов ради спортивного интереса отправился на соревнования «Весенний вызов Урала», которые проходили в Уфе. Мужчина рассказал, что сам того не ожидая стал чемпионом.

«Заявился на русский жим, 55 килограммов мой вес, сделал 29, один не засчитали, 28 раз поднятие, победил. Первое место в моем весе в моем возрасте, потом на следующий день пришло, что рекорд России», — передает слова Рябова корреспондент.

Рекордсмен также поделился, что начал ходить в тренажерный зал восемь лет назад для поддержания здоровья, и прежде видел штангу только по телевизору. Его тренер Владимир Малиновский рассказал, что мужчина пришел «пузатеньким», но спустя восемь лет стал атлетом.

«Подтягивается по сто, двести раз, в легкую, естественно, с перерывами, жмет сто килограмм», — отметил успехи Рябова тренер.

Ранее в марте студент из Удмуртии Руслан Фатахов установил два рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Первый мировой рекорд россиянин установил по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом 45,4 килограмма, выполнив за одну минуту 57 повторений, а второй — отжимаясь на брусьях с добавочным весом 18,2 килограмма.