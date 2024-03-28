Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:58, 28 марта 2024Моя страна

Житель Челябинской области поставил рекорд по жиму штанги на 68-м году жизни

На Урале 68-летний пенсионер установил рекорд России по жиму штанги
Александр Рябов

Александр Рябов. Кадр: ГТРК «Южный Урал»

Пенсионер из Челябинской области поставил рекорд России по жиму штанги на 68 году жизни. Об этом сообщается на сайте «Вести Южный Урал».

Уточняется, что житель города Аши Александр Рябов ради спортивного интереса отправился на соревнования «Весенний вызов Урала», которые проходили в Уфе. Мужчина рассказал, что сам того не ожидая стал чемпионом.

«Заявился на русский жим, 55 килограммов мой вес, сделал 29, один не засчитали, 28 раз поднятие, победил. Первое место в моем весе в моем возрасте, потом на следующий день пришло, что рекорд России», — передает слова Рябова корреспондент.

Рекордсмен также поделился, что начал ходить в тренажерный зал восемь лет назад для поддержания здоровья, и прежде видел штангу только по телевизору. Его тренер Владимир Малиновский рассказал, что мужчина пришел «пузатеньким», но спустя восемь лет стал атлетом.

«Подтягивается по сто, двести раз, в легкую, естественно, с перерывами, жмет сто килограмм», — отметил успехи Рябова тренер.

Ранее в марте студент из Удмуртии Руслан Фатахов установил два рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Первый мировой рекорд россиянин установил по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом 45,4 килограмма, выполнив за одну минуту 57 повторений, а второй — отжимаясь на брусьях с добавочным весом 18,2 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      В российском регионе подростки дрифтовали у Вечного огня и были задержаны

      Биржевые цены на нефть выросли

      Житель Челябинской области поставил рекорд по жиму штанги на 68-м году жизни

      Индиец откусил ухо другу из-за танцев

      Лавров обвинил Пашиняна в шельмовании ОДКБ

      Одного из задержанных за теракт в «Крокусе» привезли на следственный эксперимент

      ЦСКА расторг контракт с отслужившим в армии хоккеистом Федотовым

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше