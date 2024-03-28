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07:03, 28 марта 2024Россия

Родственникам жертв теракта в «Крокусе» назначили пенсии по потере кормильца

В РФ назначили 38 пенсий родственникам жертв теракта в «Крокусе» без заявлений

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Социальный фонд России назначил 38 пенсий по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Для этого людям не понадобилось обращаться с заявлениями, сообщил председатель фонда Сергей Чирков, передает ТАСС.

До этого для граждан запустили горячую линию по вопросам выплат для пострадавших и семей, чьи родственники объявлены погибшими. В настоящий момент Соцфонд зарегистрировал 310 обращений, еще пять поступило в единый контакт-центр.

В основном люди стремятся узнать информацию относительно утраты документов, компенсации легкого вреда здоровью, начисления средств для пострадавших, выплат пособия по временной нетрудоспособности и пособия на погребение.

Ранее родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем. «Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — заявила она.

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      Александра Синицына
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