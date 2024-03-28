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15:36, 28 марта 2024Среда обитания

Россиян призвали продувать окна феном

Эксперт Бызова: загрязнения в стыках оконных рам можно продуть феном

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для мытья окон не обязательно покупать дорогую бытовую химию, можно воспользоваться народными средствами. Способы быстро и качественно очистить стекла и рамы раскрыла россиянам эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Дина Бызова, пишет «Газета.Ru».

Специалистка призвала использовать для белых рам меламиновую губку, а загрязнения в стыках продуть феном и убрать при помощи зубной щетки. Средство для мытья стекол можно приготовить самостоятельно. Бызова посоветовала развести в двух литрах воды две столовые ложки нашатырного спирта или четыре ложки уксуса. Устранить грязь также поможет раствор марганцовки или разведенное в воде средство для стирки.

Эксперт не рекомендовала использовать абразивные средства — они оставляют царапины на стеклах. «Избавиться от разводов помогут тряпки из микроволокна или водосгоны. Необходимо быстро пройтись ими по мокрому окну — и не нужно ничего тереть», — добавила Бызова.

Ранее домохозяек призвали почистить матрас водкой, чтобы избавить его от неприятного запаха и микробов. Кроме того, водка будет эффективна при борьбе с плесенью в ванной, рассказали специалисты.

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      Нина Ташевская
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