Россиянин больше десяти лет прожил с 26 монетами в желудке

Хирург из Ростова извлекла из желудка пациента 26 монет, съеденных им в детстве

Хирург из Ростова-на-Дону спасла жизнь молодому человеку из Херсонской области, у которого открылось кровотечение из-за язвы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

25-летнего мужчину из поселка Ивановка привезли в больницу на скорой с сильным желудочным кровотечением. Врачи обнаружили открывшуюся язву, из-за которой пациент быстро терял кровь. От эвакуации в ближайший Геническ отказались из-за опасений, что больной не переживет транспортировки. Вместо этого оперировать пригласили хирурга из Ростовского государственного медицинского университета, которая была в Херсонской области в командировке. К моменту начала операции пациент потерял не меньше трех литров крови.

Ростовчанке удалось ушить язву, после чего она с удивлением обнаружила в желудке мужчины 26 медных монет. Деньги извлекли и вернули пациенту. Впоследствии выяснилось, что он съел медяки еще в детстве и прожил с ними в желудке более десяти лет.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме врачи вытащили из брюшной полости пациента живого угря. Предположительно, он попал в кишечник через задний проход, а затем прогрыз стенку прямой кишки.