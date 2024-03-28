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13:01, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с двумя своими детьми и с собой

В Ставрополе следователи возбудили дело по факту расправы над детьми их отцом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над двумя детьми их отцом и покушения им же на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статьям 105 и 30 УК РФ.

По версии следствия, мужчина открыл огонь по жене и расправился с дочерьми, а потом и с собой. Сейчас женщина находится в больнице. Ее вечером 27 марта обнаружил отец.

Ранее Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение местную жительницу, которая расправилась с тремя своими детьми.

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