Россиянин расправился с двумя своими детьми и с собой

В Ставрополе следователи возбудили дело по факту расправы над детьми их отцом

В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над двумя детьми их отцом и покушения им же на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статьям 105 и 30 УК РФ.

По версии следствия, мужчина открыл огонь по жене и расправился с дочерьми, а потом и с собой. Сейчас женщина находится в больнице. Ее вечером 27 марта обнаружил отец.

Ранее Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение местную жительницу, которая расправилась с тремя своими детьми.