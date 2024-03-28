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09:56, 28 марта 2024Россия

Российские рыбаки застряли на оторвавшейся в море льдине

Три рыбака застряли на плывущей в море оторвавшейся льдине на юге Сахалина

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Три рыбака застряли на плывущей в море оторвавшейся льдине на юге Сахалина. Об этом региональное управление МЧС России сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве разъяснили, что в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега на километр. Сотрудники МЧС начали спасать застрявших россиян.

К операции привлекли не менее пяти спасателей, которые привезли две лодки.

До этого сообщалось, что 14 рыбаков оказались в открытом море на оторванной льдине в Сахалинской области. Инцидент произошел в районе села Стародубское.

Еще раньше в Красноярске 78-летний рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору Коммунального моста и исчез.

Впоследствии выяснилось, что пропавшего пенсионера спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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