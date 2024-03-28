Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»
Минобороны России заявило о 26 сбитых снарядах чешского «Вампира» за сутки
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 26 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Помимо того, системы ПВО за указанный период времени уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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