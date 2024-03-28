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14:20, 28 марта 2024Россия

Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»

Минобороны России заявило о 26 сбитых снарядах чешского «Вампира» за сутки

Фото: Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 26 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО за указанный период времени уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 31 снаряд реактивных систем залпового огня. Снаряды выпускались из РСЗО производства США HIMARS, «Урагана» и чешского «Вампира».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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