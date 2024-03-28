Российские системы ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ и 26 снарядов «Вампира»

Минобороны России заявило о 26 сбитых снарядах чешского «Вампира» за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 26 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО за указанный период времени уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 31 снаряд реактивных систем залпового огня. Снаряды выпускались из РСЗО производства США HIMARS, «Урагана» и чешского «Вампира».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.