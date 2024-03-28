Российский студент планировал расправиться с собой и стал фигурантом дела

В Коми завели дело на студента-медика, планировавшего суицид вместе с другом

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении студента-медика, который планировал расправиться с собой и другом, но не смог довести задуманное до конца из-за осечки. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, молодые люди познакомились в сети в конце февраля и договорились лишить себя жизни вместе. Во вторник, 26 марта, 20-летний студент из Томска прилетел к своему новому другу в Коми. Юноши арендовали квартиру и поехали в ближайший лес, чтобы проверить оружие, которое было у одного из них.

Вернувшись в квартиру, студент, по предварительной договоренности, расправился со знакомым, а расправиться с собой не смог из-за осечки. Тогда молодой человек позвонил в полицию и обо всем рассказал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее суд на два месяца арестовал студента Александра Козлова, который обвиняется в ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного комплекса «Лондон Молл» на востоке Санкт-Петербурга. Ему вменяют часть 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.