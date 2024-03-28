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09:15, 28 марта 2024Путешествия

Румыния подтвердила выдачу шенгенских виз россиянам

ТАСС: Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 31 марта

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 31 марта. Эту информацию подтвердили ТАСС в посольстве республики в Москве.

Уточняется, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Виза позволит въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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Если путешественники с краткосрочными визами, выданными Румынией до 31 марта, захотят въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к этому государству, подчеркнули в дипведомстве.

В марте стало известно, что Болгария готовится выдавать шенгенские визы российским туристам с 1 апреля. Для их получения нужно будет сдавать биометрию.

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      Марина Черняк
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