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18:50, 28 марта 2024Бывший СССР

СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

СБУ предъявила главе ДНР Пушилину обвинения в организации российских выборов
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Киеве заочно предъявили обвинения главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину и председателю Народного совета республики Артему Жоге. Как сообщила в Telegram Служба безопасности Украины (СБУ), государственных деятелей обвиняют в коллаборационистской деятельности из-за организации выборов президента России.

СБУ назвала прошедшие выборы «фиктивными» и заявила, что Пушилин и Жога якобы способствовали использованию на выборах фальсификации и «рисовали голоса». Основываясь на этой информации, ведомство обвинило политиков в нарушении части 5 статьи 111-1 («Коллаборационизм») Уголовного кодекса Украины.

Киев будет проводить комплексные меры по привлечению указанных лиц к ответственности.

Ранее о выборах на Украине высказался глава МИД России Сергей Лавров. По словам дипломата, признавать действующего президента Украины Владимира Зеленского в качестве лидера страны после 20 мая, возможно, не придется.

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      Глеб Палехов
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