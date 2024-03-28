Среда обитания
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17:40, 28 марта 2024Среда обитания

Семья в российском городе столкнулась с риском обвала потолка из-за соседей

Семья из Хабаровска не смогла добиться капремонта из-за соседей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Многодетная семья Чуносовых из Хабаровска купила квартиру с протекающим потолком, который в настоящее время находится под угрозой обрушения. Об этом сообщает

Потолок квартиры в «сталинском» доме по улице Краснореченской, 18, оказался гнилым, о чем жильцы узнали после покупки квартиры во время ремонта шесть лет назад. Весной потолок начал протекать, с него лилась вода. Для борьбы с протечкой квартира приобрела дорогой осушитель, но это не помогло.

В настоящее время сгнившие перекрытия находятся на грани обрушения. Помочь исправить ситуацию мог бы капитальный ремонт, однако для его проведение нужно согласие других жильцов дома. Семья это согласие получить не может.

При этом в управляющей компании (УК) заявляют, что свою работу в рамках полномочий выполняют, то есть убирают снег и воду.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за отсутствия денег на капремонт потолок обрушился на детскую кровать в квартире. Инцидент произошел в сталинском доме №18 на Сызранской улице, в котором капитальный ремонт планировали сделать летом 2024 года.

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      Мария Черкасова
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