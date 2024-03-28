Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

Симоньян: в России надо ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах.

По словам журналистки, их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы.

Наказывать за нарушения Симоньян предложила «как минимум» выдворением из страны и пожизненным запретом на въезд.

Ранее главред МИА «Россия сегодня» пообещала оказать любую помощь бойцам, задержавшим машину с напавшими на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористами: «Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!».