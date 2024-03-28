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20:14, 28 марта 2024Среда обитания

Синоптик назвал дату смены резины в Москве

Синоптик Шувалов: сменить резину в столице лучше в 20-х числах апреля

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Приблизительную дату смены резины в Москве назвал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. «Переобувать» свои авто в столице в 2024 году лучше всего в 20-х числах апреля, заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Эта рекомендация подойдет как москвичам, так и жителям других городов Центрального федерального округа. По словам синоптика, в начале следующего месяца в регион вернется пасмурная погода. Наступление холодов ожидается 5 апреля. В ночные часы температура может понижаться до заморозков, также ожидается снег.

Жителям Воронежа и городов, расположенных южнее, «переобуть» свои авто можно уже сейчас, уточнил синоптик. Россиянам же, которые выезжают из южных городов в сторону северных, также следует повременить со сменой резины.

Ранее автоэксперты посоветовали водителям сменять зимнюю резину на летнюю, когда в их регионе установится теплая погода.

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      Мария Черкасова
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