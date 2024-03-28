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09:03, 28 марта 2024Наука и техника

Sony представила сенсор для камеры рекордного разрешения

Sony выпустила датчик для камеры разрешением 247 мегапикселей

Фото: Unsplash

Японская корпорация Sony представила первый сенсор для камеры разрешением 247 мегапикселей. Об этом сообщает издание TechRadar.

Датчик IMX811 получил CMOS-сенсор с обратной засветкой, поддержку 16 бит, соотношение сторон 3:2. Максимальное разрешение снятых на сенсор фотографий составит 19,2 тысячи на 12,8 тысяч пикселей. Скорость съемки составляет 5,3 кадра в секунду.

В Sony объяснили, что сенсор IMX811 будет выпускать для промышленного использования. Однако журналисты TechRadar отметили, что подобный датчик может появиться в потребительской электронике. Авторы отметили, что разрешение IMX811 является рекордным, так как превосходит разрешение всех современных промышленных камер.

В материале говорится, что потребительские камеры, как правило, имеют гораздо меньшее разрешение. Тем не менее, Sony уже выпускала сенсоры разрешением 100 мегапикселей для профессиональных камер Fujifilm и Hasselblad.

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      Андрей Ставицкий
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