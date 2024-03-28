Стало известно о допросах родственников террористов из «Крокуса» в Таджикистане

РИА Новости: в Таджикистане идут допросы родственников террористов из «Крокуса»

Допросы родственников террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», ведутся в Таджикистане уже несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Отмечается, что новых подозреваемых по делу о теракте, совершенном 22 марта в «Крокусе», пока нет.

Ранее сообщалось, что трех братьев подозреваемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина забрали на допрос.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял на личный контроль проводимые в стране следственные мероприятия, касающиеся теракта в «Крокус Сити Холле».