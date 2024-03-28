В Британии раскрыли страх Украины

The Economist: Украина боится, что линия фронта превратится в ее новую границу

На Украине боятся, что линия фронта станет новой границей страны. Об этом говорится в материале британского журнала The Economist.

В статье отмечается, что Украина очень поздно приступила к строительству оборонительных сооружений. «В некотором смысле это понятно. Правительство [Украины] все еще мечтает о новом контрнаступлении и страшится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в что-то очень похожее на границу», — раскрыл страх Киева The Economist.

В материале западного издания также подчеркивается, что в случае, если будет установлена такая граница, Украина потеряет пятую часть страны и лишится значительного числа территорий с выходом к морю. Утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский хочет избежать ситуации, при которой обсуждение новой границы страны станет основой для мирных переговоров с Россией.

Ранее The Economist указал на ошибки Украины. В материале отмечалось, что Киеву не стоило медлить с мобилизацией и возведением оборонительных укреплений.