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16:16, 28 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии раскрыли страх Украины

The Economist: Украина боится, что линия фронта превратится в ее новую границу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине боятся, что линия фронта станет новой границей страны. Об этом говорится в материале британского журнала The Economist.

В статье отмечается, что Украина очень поздно приступила к строительству оборонительных сооружений. «В некотором смысле это понятно. Правительство [Украины] все еще мечтает о новом контрнаступлении и страшится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в что-то очень похожее на границу», — раскрыл страх Киева The Economist.

В материале западного издания также подчеркивается, что в случае, если будет установлена такая граница, Украина потеряет пятую часть страны и лишится значительного числа территорий с выходом к морю. Утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский хочет избежать ситуации, при которой обсуждение новой границы страны станет основой для мирных переговоров с Россией.

Ранее The Economist указал на ошибки Украины. В материале отмечалось, что Киеву не стоило медлить с мобилизацией и возведением оборонительных укреплений.

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