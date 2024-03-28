В ФРГ пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым

В ФРГ 5 человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым в обход санкций

Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии за помощь с поставками в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход санкций. Об этом пишет WirtschaftsWoche.

По данным прокуратуры Германии, четыре турбины были отправлены в Санкт-Петербург из порта Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Стоимость контракта составляла 111 миллионов евро, причем по нему турбины должны были быть использованы не в Крыму, а на юге России.

Прокуроры считают, что обвиняемые, один из которых — сотрудник Siemens, знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. Компания отрицает, что знала о том, что турбины направлялись в Крым, и заявляет о сотрудничестве со следствием.

Ранее компания «Сименс Мобильность», подконтрольная Siemens AG, потребовала в Арбитражном суде Свердловской области взыскать чуть более миллиарда рублей с предприятия «Уральские локомотивы», занимающегося в том числе производством электропоездов «Ласточка».