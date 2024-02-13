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14:42, 13 февраля 2024Экономика

Siemens потребовала взыскать с производителя «Ласточки» миллиард рублей

Siemens подала к производителю «Ласточки» российской сборки иск на 1 млрд рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Компания «Сименс Мобильность», подконтрольная Siemens AG, потребовала в Арбитражном суде Свердловской области взыскать чуть более миллиарда рублей с предприятия «Уральские локомотивы», занимающегося в том числе производством электропоездов «Ласточка». Об этом сообщает «Интерфакс».

Завод, к которому обратились с иском, с 2014 года производил «Ласточки» в качестве совместного предприятия холдинга «Синара — транспортные машины» и Siemens. В начале марта 2022 года немецкий концерн приостановил поставки и работу над развитием бизнеса в России, а в мае объявил об окончательном уходе из страны.

После этого «Уральские локомотивы» полностью локализовали производство электропоезда в стране, установив на нем российское тяговое оборудование, элементы автоматического управления, камеры заднего вида и контроля входных групп.

Как отмечает агентство, в Siemens не делали заявлений о выходе из СП, а в январе межрайонная инспекция ФНС по Москве приняла решение о предстоящем исключении «Сименс Мобильности» из ЕГРЮЛ (российский Единый государственный реестр юридических лиц).

Как стало известно в феврале, российская структура Siemens ООО «Сименс» переименовалась в ООО «Системс» и решила инициировать процедуру добровольной ликвидации из-за невозможности продолжать деятельность, связанную с импортом товаров в РФ.

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      Дмитрий Воронин
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