Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 28 марта 2024Мир

В Ираке ликвидировали высокопоставленного члена ИГ

ВС Ирака: в ходе операции ликвидирован высокопоставленный командир ИГ

Фото: Carolyn Kaster / Reuters

В Ираке в ходе совместной операции служб безопасности и вооруженных сил ликвидирован высокопоставленный член «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), который командовал переброской боевиков и вооружения. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на Объединенное оперативное командование (ООК) Вооруженных сил (ВС) Ирака.

«Цель [операции по ликвидации], Самир Хедр Шихан ан-Намрави, отвечал за транспортировку боевиков, оружия, снаряжения и взрывчатки между Ираком и Сирией», — цитирует портал заявление командования.

ООК добавило, что операция по уничтожению командира ИГ была проведена после «точной разведывательной работы и интенсивного наблюдения».

Ликвидированный боевик командовал террористами в операциях против мирных жителей провинции Анбар в Ираке.

Ранее Южный окружной военный суд России приговорил жителя Ставропольского края к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности ИГ.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Сегодня талибы — главные противники ИГ». Как на Западе пытаются сделать Афганистан ответственным за теракт в «Крокусе»?

      В России экс-председателя региональной Думы осудили за превышение полномочий

      С экс-владельцев ЧЭМК потребовали в суде больше 100 миллиардов рублей

      В Ираке ликвидировали высокопоставленного члена ИГ

      Полковник объяснил скопление оружия ВСУ под Харьковом

      Врач назвала признаки скрывающего серьезные болезни состояния

      Участница экстремального шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

      Один из напавших на «Крокус» террористов отсидел пять лет за домогательства

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше