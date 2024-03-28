В Ираке ликвидировали высокопоставленного члена ИГ

ВС Ирака: в ходе операции ликвидирован высокопоставленный командир ИГ

В Ираке в ходе совместной операции служб безопасности и вооруженных сил ликвидирован высокопоставленный член «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), который командовал переброской боевиков и вооружения. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на Объединенное оперативное командование (ООК) Вооруженных сил (ВС) Ирака.

«Цель [операции по ликвидации], Самир Хедр Шихан ан-Намрави, отвечал за транспортировку боевиков, оружия, снаряжения и взрывчатки между Ираком и Сирией», — цитирует портал заявление командования.

ООК добавило, что операция по уничтожению командира ИГ была проведена после «точной разведывательной работы и интенсивного наблюдения».

Ликвидированный боевик командовал террористами в операциях против мирных жителей провинции Анбар в Ираке.

Ранее Южный окружной военный суд России приговорил жителя Ставропольского края к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности ИГ.

