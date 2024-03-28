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13:14, 28 марта 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о начале суда над Гершковичем

Песков: сроки начала суда над Гершковичем не являются прерогативой Кремля

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кремль не располагает информацией о сроках возможного начала суда над американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о сроках начала суда над обвиняемым в шпионаже журналистом издания The Wall Street Journal. Он сообщил, что в Кремле не располагают информацией о начале рассмотрения дела в суде.

«Это не является нашей прерогативой», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможности обмена американского журналиста Гершковича. Он подчеркнул, что у России есть контакты с США по обмену заключенными, но переговоры должны проходить в тишине.

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      Виктория Кондратьева
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