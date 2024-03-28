В Кремле ответили на вопрос о начале суда над Гершковичем

Песков: сроки начала суда над Гершковичем не являются прерогативой Кремля

Кремль не располагает информацией о сроках возможного начала суда над американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о сроках начала суда над обвиняемым в шпионаже журналистом издания The Wall Street Journal. Он сообщил, что в Кремле не располагают информацией о начале рассмотрения дела в суде.

«Это не является нашей прерогативой», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможности обмена американского журналиста Гершковича. Он подчеркнул, что у России есть контакты с США по обмену заключенными, но переговоры должны проходить в тишине.