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11:27, 28 марта 2024Бывший СССР

В МИД объяснили беспокойство России из-за встречи ЕС — Армения — США

Захарова: в России вызывает беспокойство конференция ЕС — Армения — США

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России вызывает беспокойство конференция ЕСАрменияСША, так как западные представители говорят партнерам Москвы, что они должны быть против РФ. Это объяснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом», — заявила она.

По ее словам, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона. Захарова отметила, что они нацелены не на достижение мира между Баку и Ереваном, а на дальнейшее внедрение Запада на Южный Кавказ. Западная сторона стремится принудить государства региона следовать антироссийской повестке, добавила она. «Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь, — большой вопрос», — обратила внимание официальный представитель МИД.

Конференция ЕС — Армения — США запланирована на 5 апреля. Комментируя ее, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что встреча противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.

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      Кристина Есикова
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