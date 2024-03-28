В Польше рассказали о патологических условиях труда украинских беженцев

МВД Польши: беженцев с Украины заставляют бесплатно работать и забирают паспорта

Польские центры размещения беженцев с Украины часто заставляют их бесплатно работать и забирают паспорта. О патологических условиях труда рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчик, сообщает Rzeczpospolita.

«Правительственный анализ показал, что такая система в небольших центрах стала патологической. Есть случаи, когда владелец забирает у беженцев паспорта и заставляет их работать бесплатно. Это не исключительные ситуации», — сказал он.

Замминистра заявил, что 29 марта будет представлен законопроект, который отменит компенсацию владельцам частных центров размещения украинских беженцев. Сейчас любой житель страны, бесплатно предоставивший беженцам место проживания, получает 40 злотых в день (около 10 долларов) за человека.

Ранее Главная комендатура полиции Польши отметила, что уровень преступности в стране вырос из-за наплыва украинских беженцев. По сравнению с 2022 годом количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи и составило примерно 17 тысяч. Отмечается, что правила правопорядка в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы.