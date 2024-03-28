В российском вузе введут плату за прогулы

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете введут плату за прогулы

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете с начала апреля введут плату за пропуск занятий — студенты будут обязаны оплачивать обязательные дополнительные занятия в случае пропуска. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, минимальная цена одного академического часа составит 700 рублей. В зависимости о количества человек в группе их цена будет отличаться. Так, индивидуальные занятия будут стоить 850 рублей, в группе численностью больше пяти человек — 700. Такое решение руководство образовательного учреждения приняло на фоне низкой посещаемости.

Студентам российского вуза надо будет ходить на дополнительные платные занятия, чтобы отработать пропуски и получить зачет. Также платно уроки смогут посещать и те, кто хочет дополнительно изучить дисциплины.

Ранее в Казани 17-летнего студента заподозрили в терроризме и устроили ему допрос длительностью в шесть часов из-за прогулов в техникуме.