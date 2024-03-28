В США оценили перспективы финансирования Украины после теракта в «Крокусе»

РИА Новости: пока не ясно, как повлияет теракт в «Крокусе» на помощь США Украине

В США оценили перспективы дальнейшей помощи Украине после теракта в «Крокус Сити Холле». Как заявил источник РИА Новости в Конгрессе, пока не ясно, окажет ли атака влияние на одобрение финансирования.

Собеседник агентства напомнил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в связи с вынесенным на голосование проектом бюджета, включающим выделение средств для Киева.

«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», — отметил источник.

Он добавил, что в данном вопросе первоочередное значение имеет вопрос о возможной смене спикера Палаты представителей.

Ранее Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. Как уточнило агентство Associated Press, спикеру нужно определиться, насколько сильно он готов настаивать на одобрении нового пакета помощи, когда его лидерство внутри Конгресса находится под угрозой.