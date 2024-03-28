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19:19, 28 марта 2024Ценности

В Valentino раскрыли имя нового креативного директора

WWD: пост креативного директора Valentino занял модельер Алессандро Микеле
Алессандро Микеле

Алессандро Микеле. Фото: Tony Gentile / Reuters

Итальянский модный дом Valentino раскрыл имя нового креативного директора. Об этом сообщает WWD.

Данную должность занял Алессандро Микеле. На этой позиции он сменил Пьерпаоло Пиччоли, который работал с брендом 25 лет. Микеле, в свою очередь, покинул пост креативного директора люксовой марки Gucci в ноябре 2022 года.

Согласно информации издания, модельер приступит к своим рабочим обязанностям 2 апреля. Первый показ Valentino под его руководством состоится весной 2025 года.

Микеле начал свою карьеру в Fendi в 1994 году, после этого перешел в Tom Ford, а затем в 2015 году — в Gucci. До поста креативного директора он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением.

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      Мария Винар
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