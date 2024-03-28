В Valentino раскрыли имя нового креативного директора

WWD: пост креативного директора Valentino занял модельер Алессандро Микеле

Итальянский модный дом Valentino раскрыл имя нового креативного директора. Об этом сообщает WWD.

Данную должность занял Алессандро Микеле. На этой позиции он сменил Пьерпаоло Пиччоли, который работал с брендом 25 лет. Микеле, в свою очередь, покинул пост креативного директора люксовой марки Gucci в ноябре 2022 года.

Согласно информации издания, модельер приступит к своим рабочим обязанностям 2 апреля. Первый показ Valentino под его руководством состоится весной 2025 года.

Микеле начал свою карьеру в Fendi в 1994 году, после этого перешел в Tom Ford, а затем в 2015 году — в Gucci. До поста креативного директора он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением.