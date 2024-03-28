В ведомствах США появятся директора по вопросам ИИ

Харрис: Белый дом поручил ведомствам США назначить директоров по вопросам ИИ

Белый дом поручил всем федеральным ведомствам Соединенных Штатов назначить директоров, которые будут специализироваться на вопросах искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, ее слова передает РИА Новости.

«Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством», — сообщила Харрис.

По мнению вице-президента, эта мера приведет к более ответственному использованию ИИ.

Харрис также сообщила о новых обязанностях ведомств в связи с поручением Белого дома. Им необходимо будет доказывать отсутствие угрозы для граждан при внедрении технологий, а также способствовать прозрачности использования ИИ. Ведомства также будут сообщать об использовании искусственного интеллекта в ежегодных отчетах.

Ранее стало известно, что в Госдепартаменте США предложили создать коалицию по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи ИИ.

