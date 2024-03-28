Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 28 марта 2024Мир

В ведомствах США появятся директора по вопросам ИИ

Харрис: Белый дом поручил ведомствам США назначить директоров по вопросам ИИ

Фото: Ron Sachs / Pool / CNP / Globallookpress.com

Белый дом поручил всем федеральным ведомствам Соединенных Штатов назначить директоров, которые будут специализироваться на вопросах искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, ее слова передает РИА Новости.

«Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством», — сообщила Харрис.

По мнению вице-президента, эта мера приведет к более ответственному использованию ИИ.

Харрис также сообщила о новых обязанностях ведомств в связи с поручением Белого дома. Им необходимо будет доказывать отсутствие угрозы для граждан при внедрении технологий, а также способствовать прозрачности использования ИИ. Ведомства также будут сообщать об использовании искусственного интеллекта в ежегодных отчетах.

Ранее стало известно, что в Госдепартаменте США предложили создать коалицию по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи ИИ.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      В США допустили перемирие России и Украины после американских выборов

      Под Белгородом сбили два беспилотника самолетного типа

      Китай обратил внимание на рост присутствия НАТО в Азии

      В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

      В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

      Песков оценил степень радикализма Макрона по Украине

      Беднейшим странам Евросоюза осложнят получение финансовой помощи

      Российские боевые корабли зашли в Красное море

      В России высказались о влиянии положения ВСУ на мирные переговоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше