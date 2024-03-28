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06:09, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь

Daily Shincho: мариупольцы не ощущают влияния конфликта на жизнь города

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе. Об этом рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — отметил он.

Однако Итани с удивлением уточнил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.

В начале февраля американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он провел в столице восемь дней и успел прогуляться по улицам города. Позже Карлсон признался, что Москве его удивила — оказалось, что мегаполис по многим параметрам обгоняет любой город США.

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      Юлия Мискевич
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