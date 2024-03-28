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13:58, 28 марта 2024Мир

Югославские офицеры «извинились» за сбитый самолет-невидимку ВВС США

Сбившие F-117 в 1999 году офицеры ПВО Югославии поздравили НАТО с юбилеем

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Офицеры войск противовоздушной обороны (ПВО) Югославии, сбившие в 1999 году натовский «самолет-невидимку» F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-ым юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что югославские офицеры подписали для НАТО поздравительную открытку, где было написано: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

Американский истребитель, произведенный по стелс-технологии, был уничтожен 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии Военно-воздушными силами (ВВС) США.

Полковник зенитно-ракетных войск ПВО Югославии Янко Алексич рассказал подробности первого в истории уничтожения самолета-«невидимки». По его словам, F-117 был обнаружен радиолокационной станцией, а стелс-технология не помогла, поскольку форма отражения самолета мало чем отличалась от других целей.

Ранее стало известно, что заседание Совбеза ООН по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта. Отмечается, что первое заседание было сорвано Францией.

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      Виктория Кондратьева
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