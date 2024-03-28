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20:40, 28 марта 2024Ценности

Жена Джастина Бибера показала фигуру в нижнем белье

Модель Хейли Бибер снялась в рекламе для Victoria's Secret в нижнем белье

Фото: @Haileybieber

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы бренда Victoria's Secret. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 27-летняя жена певца Джастина Бибера позировала перед фотографами в студии в белом кружевном комплекте нижнего белья. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера на косточках и трусов с низкой посадкой. При этом звезда показала подтянутую фигуру.

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Кроме того, знаменитости сделали укладку с локонами и макияж в нейтральных тонах. Ее образ дополняли серьги серебряного цвета.

Ранее в марте Хейли Бибер снялась в бикини. Модель предстала напротив зеркала в зеленом неоновом треугольном бра на завязках и плавках с низкой посадкой. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные бежевые шорты.

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      Екатерина Ештокина
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