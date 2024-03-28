Звезду «Дома-2» осудили за стрельбу по мужчине в российском ресторане

Суд в Челябинске дал 5 лет звезде «Дома-2» Джавадову за стрельбу в ресторане

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении 25-летнего местного жителя, который устроил стрельбу по владельцу одного из ресторанов осенью 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры.

Подсудимого признали виновным по статьям 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») УК РФ, приговорив к пяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, все произошло 18 ноября 2022 года. Злоумышленник, находясь в помещении ресторана в Челябинске, грубо нарушал общественный порядок, а затем выстрелил во владельца заведения из предмета, похожего на пистолет. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

По данным 74.ru, подсудимым является блогер и бывший участник телепроекта «Дом-2» Альфред Джавадов. За дебош и стрельбу в ресторане его задержали в декабре 2022 года.