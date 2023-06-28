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12:03, 28 июня 2023Силовые структуры

Звезду «Дома-2» отдали под суд за травлю рестораторов

В Челябинске будут судить звезду «Дома-2» Джавадова за травлю местных рестораторов
Альфред Джавадов

Альфред Джавадов. Кадр: Alfred Moskva / YouTube

Следователи ГУ МВД по Челябинской области завершили расследование уголовного дела блогера, который регулярно устраивал скандалы в местных ресторанах, отказывался оплачивать счет и записывал ситуацию на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчину будут судить по статьям 213 УК РФ («Хулиганство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 159 («Мошенничество»).

По данным следствия, в ноябре 2022 года блогер пришел в ресторан и умышленно начал нарушать правила поведения, вести себя вызывающе, громко и агрессивно высказывать претензии в адрес заведения и по поводу качества обслуживания. А потом выстрелил во владельца ресторана из аэрозольного устройства. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

В другом кафе обвиняемый представился проверяющим, а далее убедил владельцев в том, что обнаружил нарушения, и потребовал выплатить штраф 30 тысяч рублей.

В региональном МВД не называют имя блогера. По данным 74.ru, речь идет про бывшего участника телепроекта «Дом-2» Альфреда Джавадова. За дебош и стрельбу в ресторане его задержали в декабре 2022 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Далее против Джавадова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

19 июня Калининский районный суд Челябинска освободил бывшего участника «Дома-2» из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на домашний арест

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