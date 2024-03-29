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20:02, 29 марта 2024Из жизни

500 ядовитых пауков поселились в доме мужчины и едва не погубили его

В Великобритании ложная черная вдова укусила мужчину и едва не лишила его руки

Фото: Glawendicadwal / Wikimedia

В Великобритании в доме мужчины поселились 500 пауков, которых называют самыми опасными в стране, и едва не погубили его. Об этом сообщает Daily Mirror.

В августе 2023 года 60-летний Айвен Сэвидж из города Слау, графство Беркшир, пережил укус ложной черной вдовы, яд которой вызывает у человека мышечные спазмы, боль, лихорадку, потливость и общее недомогание. Паук укусил мужчину дважды: в локоть и тыльную сторону ладони.

Сэвидж сразу почувствовал недомогание. Мужчину бросило в жар, и вскоре его состояние стало резко ухудшаться. Он успел вызвать бригаду скорой помощи и вскоре после звонка потерял сознание. Прибывшие по вызову медики отвезли пострадавшего в больницу. Врачи выяснили, что у него развился сепсис, а яд стремительно распространяется по организму, в связи с чем его руку сначала хотели ампутировать. Однако конечность все же удалось спасти. Для этого медики увеличили дозу антибиотиков и провели Сэвиджу операцию, в ходе которой удалили пораженные ткани руки.

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Спустя несколько дней мужчина пришел в себя в больнице. Как рассказали врачи, он чудом выжил после двух укусов паука. Пока Сэвидж восстанавливался в медицинском учреждении, его дом посетила служба дезинсекции. Специалисты обнаружили под одним из подоконников гнездо из 500 ложных черных вдов. Кроме того, в доме нашли ложных пауков-волков. По словам Сэвиджа, его дом идеально подходит для размножения пауков, так как находится рядом с рекой.

Несмотря на то что мужчине удалось сохранить конечность, он полностью потерял в ней чувствительность. На руке осталось множество шрамов, и теперь мужчина с трудом берет ею различные предметы. Сэвидж призывает людей остерегаться ложных черных вдов и напоминает, что их укус может привести к серьезным последствиям.

Ранее самый опасный паук Великобритании укусил в ногу пятилетнюю девочку. Произошедшее наложило отпечаток на эмоциональное состояние ее матери.

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      Алиса Удовик
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