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08:42, 29 марта 2024Россия

61-летняя россиянка получила тазом по голове возле собственного дома

В Петербурге 61-летняя женщина получила тазом по голове возле собственного дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 61-летняя женщина получила тазом по голове возле собственного дома на Дунайском проспекте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, инцидент произошел накануне утром. Неизвестный нанес удар пластиковым тазом по голове россиянке. Ее доставили в больницу. У горожанки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на лбу.

В настоящее время состояние петербурженки оценивается как удовлетворительное, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве 30-летний мужчина оказался в реанимации после попытки опустить тарелки в посудомойку. Он успел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он пережил клиническую смерть. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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      Анна Щербакова
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