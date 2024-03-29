Байден пригрозил России наказанием к годовщине ареста американского журналиста

Байден: Россия ответит за использование американцев как разменной монеты

Россию ждет наказание из-за ареста американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в обращении по случаю годовщины задержания журналиста.

«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты», — пригрозил президент.

Байден добавил, что Соединенные Штаны ответят «всем, кто пытается нападать на прессу или преследовать журналистов — столпов свободного общества».

28 марта в Белом Доме также заявили, что власти США продолжают искать возможности обменять Гершковича.

Американский журналист и корреспондент The Wall Street Journal был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.