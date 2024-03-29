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03:19, 30 марта 2024Мир

Байден вспомнил разговор с Путиным о метане

Байден: в 2021 году я говорил с Путиным о выбросах метана в Арктике

Фото: Denis Balibouse/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путин в 2021 году разговаривал с ним о выбросах метана в Арктике. Воспоминания Байдена прозвучали на мероприятии Демократической партии по сбору средств на выборы, стенограмму опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Я спросил, что он собирается делать с метаном. Я сказал: "У вас восемь часовых поясов за Полярным кругом, где есть [выбросы] метана», — сообщил американский лидер. По его словам, Путин признал проблему, но решение на тот момент предложить не смог.

Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня 2021 года в Женеве. По словам президента США, в Женеве состоялась «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога, а также об отношениях НАТО и России.

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      Марина Совина
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