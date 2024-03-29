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10:59, 29 марта 2024Силовые структуры

Бывшего спикера парламента Бурятии задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-спикера народного хурала Бурятии Доржиева задержали по делу о мошенничестве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего спикера парламента Бурятии Цырен-Даши Доржиева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, задержание экс-депутата народного хурала региона по статье 159 («Мошенничество») УК РФ связано с делами строительной компании «Витим». Другие подробности дела не сообщаются.

Проводятся следственные действия.

Ранее по этой же статье силовики задержали бывшего генерального директора Футбольного клуба «Новосибирск» и олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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      Олеся Мицкевич
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