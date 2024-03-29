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19:08, 29 марта 2024Мир

Бывший аналитик ЦРУ призвал Макрона вспомнить о Наполеоне

Джонсон предупредил, что французы при отправке на Украину оттуда не выберутся
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предупредил, что если президент Франции Эммануэль Макрон примет решение об отправке военных на территорию Украины, то они рискуют оттуда «не выбраться». Об этом он рассказал во время интервью Judging Freedom, которое доступно на YouTube.

«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон... Не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся», — отметил Джонсон.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, Макрон вряд ли решится на отправку французов на Украину в преддверии летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее Джонсон призвал перестать «подливать бензин» в противостояние между западными странами и Россией, так как оно находится «в очень опасной стадии».

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      Лина Пивоварова
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