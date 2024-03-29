Полковник рассказал об особенностях «взявших в плен» роту ВСУ дронов

Полковник в отставке Матвийчук сравнил FPV-дроны по принципу работы с роем пчел

По принципу работы FPV-дроны можно сравнить с роем пчел, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об их особенностях он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сразу 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV-дронов», — сообщил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

По словам Матвийчука, это далеко не новые дроны, так как они уже используются в зоне специальной военной операции (СВО) порядка трех–четырех месяцев.

«Дело в том, что оператор управляет ими в виртуальных очках. Такое ощущение, что оператор находится на земле и управляет действиями этого дрона. Еще эти дроны связаны с сетью передачи информации, то есть если один дрон выходит на цель, он может дать команду, и остальные дроны, а их может быть в воздухе от нескольких штук до нескольких десятков, выходят на общее направление, выполняют задачи разведки, уничтожения группировки», — поделился эксперт.

Это как рой пчел. Когда одна пчела укусила, она подает сигнал, и сразу же туда мчится толпа пчел, выполнять функции защиты улья Анатолий Матвийчук военный эксперт

«В данном случае, я полагаю, эти дроны нанесли такое поражение, навели такой ужас на эту роту, что они осознали, что даже если они побегут, они все равно не скроются, поэтому лучший вариант — это сложить оружие и выйти в расположение наших войск, где им гарантированно будет обеспечена жизнь», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого стало известно о разработке и отправке в зону СВО FPV-дронов «Джокер-10», которые взрываются при попадании к противнику, включаются дистанционно и в силу этого могут ждать в засаде в течение месяца.